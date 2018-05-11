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فرحة أهل الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل الحضانة عقب براءته بالبحيرة (صور)

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:16 ص
فرحة أهل الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل الحضانة عقب براءته بالبحيرة (صور)
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إسلام أمين
 
حالة من الفرحة غمرت أسرة وأقارب الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل حضانة بمركز حوش عيسي، وذلك عقب قرار محكمة أحداث حوش عيسي بالبحيرة، المنعقدة في مبنى محكمة دمنهور الإبتدائية، ببراءة الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات.

كان قد تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي، ببلاغ من والد الطفلة "م.س" 4 سنوات، يتهم فيه زميلها في الحضانة، ويدعي "م.م" 4 سنوات، بحضانة مدرسة عبدالعظيم بديوي الابتدائية، وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2017.

وقال محمد حمادة، محامي الطفل المتهم، إن والد الطفلة حرر محضرًا اتهم فيه موكله بتقبيل ابنته في حضانة المدرسة، مضيفاَ أن النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحالتها لمحكمة الأحداث والتى قضت ببراءة الطفل، بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة.
فرحة أهل الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل الحضانة عقب براءته بالبحيرة (صور)
فرحة أهل الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل الحضانة عقب براءته بالبحيرة (صور)
فرحة أهل الطفل المتهم بتقبيل زميلته داخل الحضانة عقب براءته بالبحيرة (صور)
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