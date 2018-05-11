محافظ السويس لـ"الفجر": معرض "أهلا رمضان" به تخفيضات تصل لـ40% (فيديو)

قدم اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، التهنئة لشعب السويس العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان وافتتاح معرض أهلا رمضان والفرحة كبيرة جدا اليوم الذى قدمها الغرفة التجارية والتجار من عرض للمنتجات والسلع الغذائية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يوجد في المعرض تخفيضات على المنتجات والسلع بنسبة تصل الى 40 % وبدعو شعب السويس، انزل تسوق والخير ابتداءً من اليوم استعدادا لرمضان شهر الخير والبركات، موجهًا الشكر لكل القائمين على المعرض ومنتجات وسلع بكافة الأنواع والأشكال لتلبية احتياجات المواطن السويسي.