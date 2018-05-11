ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ السويس لـ"الفجر": معرض "أهلا رمضان" به تخفيضات تصل لـ40% (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:01 ص
محافظ السويس لـالفجر: معرض أهلا رمضان به تخفيضات تصل لـ40% (فيديو)
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
قدم اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، التهنئة لشعب السويس العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان وافتتاح معرض أهلا رمضان والفرحة كبيرة جدا اليوم الذى قدمها الغرفة التجارية والتجار من عرض للمنتجات والسلع الغذائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يوجد في المعرض تخفيضات على المنتجات والسلع بنسبة تصل الى 40 % وبدعو شعب السويس، انزل تسوق والخير ابتداءً من اليوم استعدادا لرمضان شهر الخير والبركات، موجهًا الشكر لكل القائمين على المعرض ومنتجات وسلع بكافة الأنواع والأشكال لتلبية احتياجات المواطن السويسي.
المزيد عن: معرض رمضان محافظة السويس محافظ السويس شهر رمضان رمضان كريم اهلا رمضان افتتاح اهلا رمضان اخبار مصر اخبار محافظة السويس اخبار السويس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 3:20:04 AM