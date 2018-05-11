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والد الطفل المتهم بالتحرش: "فاكر الناس كلها في المحكمة بتلاعبه"

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:18 ص
والد الطفل المتهم بالتحرش: فاكر الناس كلها في المحكمة بتلاعبه
والد الطفل المتهم بالتحرش
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نعيم يوسف
 
قال سامح مدكور، والد الطفل المتهم بالتحرش، إن القاضي لم يُصدر حكمًا بالبراءة كما قيل، ولكن تم حجز القضية للحكم للنطق بالقرار في 30 مايو.

وأضاف "مدكور" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه لا يوجد طفل يحصل على حكم مشدد، ولكن أقصى ما يحدث هو تعهد لولي الأمر.

ونفى والد الطفل أن يكون ابنه قد اعتدى على الطفلة الأخرى بالضرب، لافتا إلى أن ابنه لم يفهم شيء، و"فاكر الناس كلها في المحكمة بتلاعبه".

وأشار إلى أنه تم الحديث مع والد الطفلة الخصم، وجلسوا في جلسة عرفية، ولكن لم يتم حل الموضوع، موضحا أن تحريات المباحث أوضحت أن "دول عيال بيلعبوا في حضانة".
المزيد عن: مصر النهاردة المحكمة العيال التحرش
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