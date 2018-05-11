مدرب توتنهام: إنهاء الموسم في المربع الذهبي "إنجاز كبير"

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، إن ضمان فريقه إنهاء الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا هو "إنجاز كبير".

وأبلغ المدرب الارجنتيني الصحفيين بعد الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد أن بنهاية الموسم سيكون توتنهام خاض "38 مباراة خارج أرضه" في إشارة إلى اللعب باستاد ويمبلي بشكل مؤقت هذا الموسم لحين الانتهاء من بناء الملعب الجديد.

وأضاف بعدما أحرز هاري كين مهاجم إنجلترا هدفا في الشوط الثاني ليضمن توتنهام المركز الثالث إذ يتقدم بأربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس ”من الرائع أن ننهي الموسم في المربع الذهبي. هذا إنجاز كبير“.

وضمن الفوز إنهاء توتنهام، الذي فشل في الحصول على لقب مرة أخرى، الموسم متفوقا على جميع أندية لندن في الترتيب للمرة الأولى منذ موسم 1994-1995 وهو أمر تحدث عنه بوكيتينو في المؤتمر الصحفي.

وسيقول النقاد إن الفوز بالألقاب هو أساس كرة القدم لكن الفريق يتطور تحت قيادة بوكيتينو وإنهاء الموسم فوق تشيلسي وارسنال ليس مهما.

وسيشارك توتنهام في دوري الأبطال مرة أخرى في الموسم المقبل بعدما ودع البطولة العام الحالي من دور الستة عشر أمام يوفنتوس بعدما تصدر مجموعته أمام ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وقال بوكيتينو الذي لم يفز بأي لقب في أربعة مواسم مع توتنهام ”بالنسبة للنادي فالانتقال إلى الملعب الجديد والمشاركة في دوري الأبطال هو أمر مذهل.

”سيكون تحديا اخر (على الملعب الجديد) كما كان الحال عند اللعب باستاد ويمبلي. (لكن) هذه المجموعة من اللاعبين يملكون خبرة التأقلم في الاستاد الجديد“.

وأضاف ”لعبنا 38 خارج ملعبنا. ربما لم يعرف البعض صعوبة الأمر بالنسبة للاعبين والطاقم الفني والجماهير... الانتقال من وايت هارت لين إلى ويمبلي“.

وتابع ”إنهاء الموسم في المربع الذهبي رغم العديد من هذه الأشياء التي حدثت. لو لم نكن أقوياء ذهنيا وبدنيا ولم تظهر الرغبة فمن الصعب تحقيق ما فعلناه“.