لأول مرة فصلين لذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بالأوبرا (صور)





أعلن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية عن افتتاح فصلين جديدين لذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب الذى يشرف عليه الفنان عبد الوهاب السيد.





وقال صابر، إن الفصلين انضما مؤخرًا إلى مركز تنمية المواهب بعد إطلاق عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف أن الفصل الأول يضم 19 طفل من عمر 7 حتى 13 عام والفصل الثاني يضم 27 دارس شاب وفتاة من عمر 14 الى 35 عام وتشرف عليهما المدربة ميرفت فريد.





وأشار إلى أن الفصول تضم جميع أنواع الإعاقات ومنها ( الذهني والحركي والمكفوفين ودوان سندروم والتوحد).





وأوضح أن التعليم يبدأ عن طريق تنظيم الإيقاع العقلي والحركي والتأزر بينهما مع تناغم الكورال والصولو عن طريق تدريبات وتمارين الصوت التى يتم التدريب عليها قبل الغناء ويستخدم المدربين في المركز اللغة العالمية الموحدة للتعامل ومنها الترديد والإشارة وجذب الانتباه حتى يتسنى للجميع الفهم والإلقاء.





وأكد رئيس الأوبرا على أهمية تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة وتأهليهم لعملية الدمج الكلي بالمجتمع.





وأشار إلى أن البرامج الفنية الموضوعة سيتم تطبيقها على أيدي متخصصين بـهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم باعتبارهم ثروة طبيعية لأي مجتمع.



