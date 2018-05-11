منافسات الدوري تقترب من النهاية.. تعرف على الفرق الأضعف دفاعيا هذا الموسم

اقتربت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من الانتهاء، حيث يتبقى فقط جولات معدودة، ويسدل الستار على المسابقة، التي نجح النادي الأهلي في حسمها منذ عدة جولات سابقة.

ويستعرض لكم " الفجر الرياضي" الفرق الدفاعية الأضعف هذا الموسم، على النحو التالي:

*النصر:

اختتم فريق النصر (الذي تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني)، منافسات الدوري في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 22 نقطة جمعها بعد مرور 34 جولة، مسجلاً 33 هدفا ومستقبلاً 60 آخرين، ليصبح بذلك هو الفريق الأضعف دفاعًا في الدوري الممتاز.

*الرجاء:

أنهى فريق الرجاء المطروحي (الذي تأكد هبوطه هو الآخر مع النصر للقسم الثاني)، منافسات الدوري في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، جمعها بعد خوضه 34 مباراة، مسجلاً 24 هدفا ومستقبلاً 53 آخرين، ليكون بذلك هو الفريق الثاني من حيث ضعف الدفاع.

*المقاولون:

أتم فريق المقاولون العرب موسمه في المركز التاسع برصيد 49 نقطة جمعها بعد مرور 34 جولة، مسجلاً 42 هدفا ومستقبلاً 49 هدفا، ليصبح في المركز الثالث من حيث الدفاع الأضعف خلف النصر والرجاء.