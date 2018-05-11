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"الخانكة" تثير اندهاش الإعلامي أسامة كمال (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:40 ص
الخانكة تثير اندهاش الإعلامي أسامة كمال (فيديو)
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أحمد رمضان متولي
 

أعرب أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc" حلقة الخميس، عن دهشته من تصرفات أهالي الخانكة والقناطر والخصوص، تجاه توصيل الغاز للمنازل.


وقال إن كلام الرئيس لتوصيل الغاز لجميع المصريين كلام لا غبار عليه، لكن تفاجأت بكلام محافظ القليوبية إن فى هناك حالة عزوف من المواطنين فى مناطق توصيل الغاز الطبيعي في الخصوص والقناطر والخانكة.


وأضاف أن التقارير من شركة الغاز الطبيعي قالت إن نسبة كبيرة من مواطنين هذه المناطق لم تقدم أوراقها للاستفادة من الخدمة.


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