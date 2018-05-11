خاص.. صانع ألعاب سموحة على رادار دجلة

تلقى محمود سيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، عرضًا من جانب وادي دجلة، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار مصدر داخل الفريق السكندري في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " إلى أن دجلة دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وتابع المصدر أن محمود سيد، تلقى عروضًا أيضًا من جانب أندية الجونة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وفريق إنبي، بجانب امتلاكه أحد العروض من الدوري السعودي، للرحيل نهاية الموسم الجاري.

واختتم المصدر: "اللاعب خرج من حسابات المدير الفني لسموحة، خلال المرحلة الماضية، وهو ما يدفعه للرغبة في الرحيل بحثًا عن المشاركة في مكان أخر بصفة مستمرة".

واقترب محمود سيد من الخروج عن قلعة سموحة، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي لفريقه، وملازمته لدكة البدلاء تحت قيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي، وهو الأمر الذي قد يعجل برحيله الموسم المقبل.