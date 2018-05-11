عاجل.. الأمم المتحدة تدعو للوقف الفوري للعنف في الشرق الأوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى "الوقف الفورى لكل الأعمال العدائية والاستفزازات لتجنب مواجهة جديدة" فى الشرق الأوسط، بعد التدهور العسكرى الخطير فى سوريا بين إسرائيل إيران.





وطلب جوتيريس فى بيان من مجلس الأمن "البقاء ممسكا بالملف السوري" للتوصل إلى "حل سياسي"، كما دعاه إلى "تحمل مسؤولياته" استنادا إلى شرعة الأمم المتحدة.





ولم يظهر أن أيا من دول أعضاء مجلس الأمن الـ15 ينوى طلب عقد اجتماع طارىء لهذا المجلس بعد التدهور الحاصل فى سوريا.





وردا على أسئلة الصحفيين من قبل وسائل إعلام عدة، كانت أجوبة سفراء روسيا وفرنسا وبريطانيا متشابهة ومغزاها "ليس الآن".





وأعلن دانى دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أنه وجه رسائل إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة "لإدانة الأعمال العدوانية الإيرانية". كما طالبهما أيضا بالطلب من إيران "سحب وجودها العسكرى من سوريا".