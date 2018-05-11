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عاجل.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب في إنجلترا

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:14 ص
عاجل.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام من رابطة الكتاب في إنجلترا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة جديدة خلال الحفل السنوي الذي عقده النادي مساء الخميس، لتسليم جوائز الأفضل لـ2018.

 

وحصد محمد صلاح جائزة لاعب العام المُقدمة من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا بعد أن ظهر بمستوى مميز ولافت للأنظار مع ليفربول في موسم 2017- 2018.

 

وكان محمد صلاح غادر حفل توزيع الجوائز السنوية بالرغم من عدم انتهاء الحفل وتوزيع باقي الجوائز، من أجل التوجه إلي العاصمة الإنجليزية لندن لحضور حفل رابطة النقاط الرياضيين لاستلام الجائزة التي فاز بها بالأسابيع الماضية.

 

الجدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزتين اليوم مع ليفربول خلال الحفل السنوي، الجائزة لاعب الموسم في صفوف الريدز، إلى جانب جائزة أفضل لاعب بناءً على تصويت الجماهير.

 

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