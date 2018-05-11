الأوبرا تستضيف الأرجنتيني مانو سيجا على المسرح المكشوف
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:20 ص
أحمد رمضان متولي
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة حفلًا للعازف الأرجنتيني الموهوب مانو سيجا، ذلك في الثامنة مساء الإثنين 14 مايو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الموسيقية العالمية بالاضافة إلى مجموعة من المؤلفات الفلكلورية الأرجنتينية وموسيقي الجاز والتانجو.
الجدير بالذكر أن الفنان مانو سيجا، عازف أرجنتيني شاب يعزف على العديد من الآلات الموسيقية جميع ألوان الموسيقى مع الحفاظ على الأصول الفلكلورية للموسيقى الأرجنينية ويقدمها بشكل فريد يتفاعل معه الجمهور قدم حفلات ناجحة في الأرجنتين وأمريكا وكولومبيا وفنزويلا والإيكوادور ويقوم الآن بجولة فنية يبدأها بمصر ثم جنوب إفريقيا وموزمبيق.
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