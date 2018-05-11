الأوبرا تستضيف الأرجنتيني مانو سيجا على المسرح المكشوف





تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة حفلًا للعازف الأرجنتيني الموهوب مانو سيجا، ذلك في الثامنة مساء الإثنين 14 مايو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الموسيقية العالمية بالاضافة إلى مجموعة من المؤلفات الفلكلورية الأرجنتينية وموسيقي الجاز والتانجو.