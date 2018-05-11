أبطال مسلسل "الأب الروحي" يحتفون بفريق "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة للفنون (فيديو وصور)





احتفت أسرة مسلسل "الأب الروحي"، بهديل ماجد وسما رامي وفيفيان أعضاء فريق "أولادنا" لفنون ذوي القدارات، داخل مقر جريدة "الفجر"، فيما أبدى اعجابهم الشديد، بتخطيهم الحواجز والصعوبات التي وجهوها حتى استطاعو أن ينشرو مواهبهم الفنية إلى النور.ومن جانب آخر استمعت أسرة المسلسل إلى أعضاء الفريق، فيما غنت هديل، أغنية "القلب يعشق كل جميل"، والتي نالت استحسان الحاضرين.فيما خطفت سمار أرمي، قلب الفنان محمود متولي ومحمد علي رزق وأحمد جمال، بغناء أغنية "ابنك شهيد"، قلوب واختتمت فيفيان، واصله الفن بغناء أغنية لفيروز بعنوان "سألوني الناس".