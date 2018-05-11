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"NRJ" ترفع شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:15 ص
NRJ ترفع شعار رمضان محتاج إينرجي مش دراما
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مريانا يوسف
 

انهى راديو "إينرجي" استعداداته لشهر رمضان، والتي بدأها منذ شهور لتقديم خريطة برامج مختلفة عن السائد وتبتعد عن التشابه مع أي محتوى رمضاني آخر خاصة انها تولي اهتماما للشباب بجميع البرامج، وقد رفعت المحطة شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما".


ووضعت المحطة خريطة تشمل مفاجآت كثيرة لم تكشف عن معظمها ولكنها أكدت انضمام مروان يونس للمحطة في رمضان ببرنامج يومي بعنوان "مروان جانا" وتشاركه والدته بعض الحلقات، فضلًا عن مفاجآت أخرى ونجوم حصريين سيتم الإعلان عنهم تباعا في الأيام المقبلة.


وتحمل مفاجآت "إينرجي" للجمهور برامج عالمية تقدم المحطة نسخا مصرية منها، وهي أول تجربة في الوطن العربي لتقديم برامج "فورمات" أجنبية على الراديو.


وسيقدم الراديو،  بثًا مباشرًا من أهم الخيم الرمضانية في مصر، مع توزيع الهدايا على مستمعي "إينرجي"، بالإضافة إلى استكمال مسابقة "كأس إينرجي للدراما" والتي انطلقت رمضان المقبل، وسيتوج الفائزون في فئات أفضل مسلسل وأفضل ممثل وممثلة في حفل بمسرح داليدا بمقر الراديو، في وجود لجنة تحكيم لتقييم الأعمال ومساعدة الجمهور على التقييم وتشجيعهم على التصويت.


وقررت "إينرجي" توجيه محتواها في اتجاه تفاعلي، حيث تقوم جميع البرامج على التفاعل مع الجمهور، وزيادة عدد الهدايا التي ستقدم يوميًا من خلال مسابقات تقام على الهواء.


و"إينرجي" هي النسخة العربية الأولى والوحيدة من شبكة الراديو الأولى في العالم للشباب، والتي تحمل نفس الأسم وتتواجد في 20 دولة أخرى حول العالم، ومقرها الأم في فرنسا.



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