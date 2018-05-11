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عاجل.. اتحاد الكرة يفجرها: عقوبة قاسية لسموحة في حال انسحابه من نهائي الكأس

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:01 ص
عاجل.. اتحاد الكرة يفجرها: عقوبة قاسية لسموحة في حال انسحابه من نهائي الكأس
الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 

 

فجر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مفاجأة مدوية، بشأن العقوبات التي من الممكن أن تطال سموحة، في حال قرر الانسحاب من نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

 

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن انسحابه من كأس مصر، بعد قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة، بإسناد مهمة إدارة نهائي الكأس إلى طاقم حكام مصري.

 

وقال حسين، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة: "سموحة سيتم معاقبته في حال انسحابه من كأس مصر حسب اللائحة".

 

وتابع: اللاحة تنص على النادي المنسحب من نهائي كأس مصر سيتم حرمانه من المشاركة في البطولة في الموسم القادم".

 

 

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