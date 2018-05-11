وزير الصحة: "مجلس النواب وقف معايا وقفة جيدة جدا"



وأضاف في لقاء عبر فضائية dmc، الخميس، أن قانون التأمين الصحي سيوفر شكل جديد ومنظومة جديدة، موضحا: "مجلس النواب وقف معايا -بعد الله سبحانه وتعالى- وقفة جيدة جدا" لخروج هذا القانون.



وأشار إلى أنه ستكون هناك منافسة بين القطاع الخاص والحكومي، وسيكسب هذه المنافسة القطاع الحكومي، موضحا أن الدولة لديها اتجاه لتطبيق هذا القانون بإحكام لتستمر هذه الخدمة.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الشكل الحقيقي للخدمة الصحية في مصر غير موجود، لا في القطاع العام ولا الخاص.