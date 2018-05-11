عمرو سلامة يشبه نجاح مخرج "يوم الدين" بمحمد صلاح





وكتب "سلامة" عبر "فيسبوك": "ولو تعلمون، فإن إنجاز أبو بكر شوقي اليوم في عالم السينما لا يقل عن إنجازات محمد صلاح في عالم كرة القدم. وأضاف: "النهاردة يوم مهم جدًا في تاريخ السينما المصرية، فيلم مصري بميزانية أقل من محدودة، فيلم بمجهودات ذاتية ولم يقف بجانبه أحد حتى مراحله شبه النهائية".





وأكد "سلامة": "أبو بكر من أول فيلم ليه حقق واحد من الأحلام اللي كلنا كسينمائيين بنعيش بمسيرتنا المهنية كلها بنحاول نحققه. وتابع: "هذا الفيلم ينافس اهم أفلام السنة في اهم قسم في أهم مهرجان في العالم، فيلم يوم الدين في المسابقة الرسمية الأولى في مهرجان كان السينمائي الدوليومبروك لكل صناعه والمشاركين فيه وداعميه".









أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم "يوم الدين" للمخرج الشاب أبوبكر شوقي.، والذي يشارك في مهرجان كان وينافس على جائزة السعفة الذهبية، مشبهًا إنجاز أبوبكر في عالم السينما بأنه لا يقل عن إنجازات محمد صلاح في عالم كرة القدم.