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رجاء فرحات: سعاد عبد الرحيم ليست أصيلة العاصمة وبالتالي ستفشل في إدارة شؤون المنطقة

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:02 ص
رجاء فرحات: سعاد عبد الرحيم ليست أصيلة العاصمة وبالتالي ستفشل في إدارة شؤون المنطقة
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محمد وليد الجموسي
 
 أثار الفنان المسرحي رجاء فرحات الكثير من الجدل على خلفية تصريح أدلى به وجاء فيه أنّ مرشحة النهضة لرئاسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم ليست أصيلة تونس العاصمة وبالتالي ستفشل في إدارة شؤون المنطقة.
وقال فرحات في حوار إذاعي أن سعاد عبد الرحيم "ما يلزمش تشد مشيخة تونس العاصمة لأنها موش بلّدية وموش بنت العاصمة"، مضيفا سعاد عبد الرحيم لديها مواقف ضدّ المرأة.
وتابع قائلا إذا صعدت سعاد عبد الرحيم رئيسة لبلدية تونس ستكون غير كفأة.

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