رئيس الجمهورية يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهل

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الخميس بقصر قرطاج، سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك.

وأفاد سليم سعد الله أن اللقاء استعرض أنشطة وبرنامج عمل منظمة الدفاع عن المستهلك لحماية والحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه على ضرورة احكام تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة لضمان حسن تزويد الأسواق والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والتهريب دفاعا عن المستهلك التونسي وقدرته الشرائية.