عاجل.. محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

علق محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على الأنباء التي تتحدث عن انتقاله لريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

وكان محمد صلاح حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة السابعة مع فريقه هذا الموسم، كما توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017-2018.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، مساء الخميس: " أنا سعيد للغاية في ليفربول، أرغب في الاستمرار وتحقيق مزيد من الطموحات بالنسبة لي وبالنسبة للفريق الإنجليزي".

وتابع: "كل ما أتمناه أن نحقق لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وأن نتأهل إلى البطولة الأوروبية في الموسم المقبل".

واختتم: " أنا ألعب في ليفربول في موسمي الأول، هناك الكثير من الطموحات لدي لتحقيقها مع الريدز".

ويلتقي الريال مع ليفربول يوم 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهائي دوري أبطال أوروبا.