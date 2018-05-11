الجريني يشعل حفل مدرسة "BICC" بحضو نجوم الفن (صور)

انتهى منذ قليل حفل افتتاح مدرسة "بريتش انترناشونال كوليدج آوف كايرو" بحضور عدد من نجوم الفن في التجمع الخامس.

حيث تم الإعلان عن أوجة الأنشطة الجديدة والتى قام بإعدادها القائمون على إدارة المدرسة بأسلوب تعليمي مميز لتطويرها والوصول إلى أعلى درجات من التقدم و التميز فى مجال التعليم الدولى البريطانى.





وأشعل الحفل المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، بثلاث عروض غنائية مختلفه ، بمشاركة أطفال وأساتذة المدرسة .