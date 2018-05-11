جابر القرموطي يظهر ومعه "حمار" على الهواء (فيديو)









ظهر الإعلامي جابر القرموطي، ومعه "حمار"، على الهواء، احتفالًا باليوم العالمي للاحتفال بالحمير في العالم كله.وقال خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس: "الحمار في مصر بيتعذب، وجميع التقارير التي صدرت اليوم سلطت الضوء على الحمار في مصر".وعقب قائلًا: "أنا آه استضفت الحمار؛ لأنه رأس مال بالنسبة للكثير من المواطنين"، ووجه حديثه للجميع: "رحمة بالحمير في مصر".