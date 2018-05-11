ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جابر القرموطي يظهر ومعه "حمار" على الهواء (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 05:33 ص
جابر القرموطي يظهر ومعه حمار على الهواء (فيديو)
جابر القرموطي يظهر ومعه حمار
طباعة
أمنية فوزي
 
ظهر الإعلامي جابر القرموطي، ومعه "حمار"، على الهواء، احتفالًا باليوم العالمي للاحتفال بالحمير في العالم كله.

وقال خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس: "الحمار في مصر بيتعذب، وجميع التقارير التي صدرت اليوم سلطت الضوء على الحمار في مصر".

وعقب قائلًا: "أنا آه استضفت الحمار؛ لأنه رأس مال بالنسبة للكثير من المواطنين"، ووجه حديثه للجميع: "رحمة بالحمير في مصر".


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 6:20:03 AM