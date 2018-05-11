جابر القرموطي يظهر ومعه "حمار" على الهواء (فيديو)
الجمعة 11/مايو/2018 - 05:33 ص
أمنية فوزي
ظهر الإعلامي جابر القرموطي، ومعه "حمار"، على الهواء، احتفالًا باليوم العالمي للاحتفال بالحمير في العالم كله.
وقال خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس: "الحمار في مصر بيتعذب، وجميع التقارير التي صدرت اليوم سلطت الضوء على الحمار في مصر".
وعقب قائلًا: "أنا آه استضفت الحمار؛ لأنه رأس مال بالنسبة للكثير من المواطنين"، ووجه حديثه للجميع: "رحمة بالحمير في مصر".
وقال خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس: "الحمار في مصر بيتعذب، وجميع التقارير التي صدرت اليوم سلطت الضوء على الحمار في مصر".
وعقب قائلًا: "أنا آه استضفت الحمار؛ لأنه رأس مال بالنسبة للكثير من المواطنين"، ووجه حديثه للجميع: "رحمة بالحمير في مصر".