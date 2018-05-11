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ننشر خريطة برامج إذاعة الأغاني في رمضان

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:41 ص
ننشر خريطة برامج إذاعة الأغاني في رمضان
سونيا محمود
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أحمد رمضان متولي
 

قامت سونيا محمود باعتماد الخريطة البرامجية لشهر رمضان المبارك بالاضافه إلى استعدادات إذاعة الأغاني بمجموعة متميزة من التنويهات الخاصة ببرامج وفقرات شهر رمضان المبارك من خلال فريق عمل شمل طارق مصطفى، نشوى محمد علي، محمد تركي. 


حيث اشتملت الخريطة البرامجية لإذاعة الأغاني كما أفادتنا نشوى محمد علي مدير إداره البرامج بإذاعة الأغاني على دراما وفوازير وبرامج متنوعة بالإضافة إلى الفترات الثابتة لكبار المطربين والمطربات. 


يذكر أن إذاعه الأغاني ستقدم معالجة إذاعية لرائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة إنعام محمد علي مسلسل "أم كلثوم" الذي سيقدمه المخرج علي عبد العال برؤية إذاعيه جديدة


كما ستقدم أيضا فوازير "الحكاية" و"الرواية" للنجم سمير صبري من إخراج محمد تركي للعام التالي على التوالي. 

 
وستتضمن الخريطه البرامجيه أيضا "المسحراتي" بصوت الشيخ سيد مكاوي،  


موجات الأغاني برنامج "حكاية غنوة" و"لسه فاكر" و"غواص في بحر النغم"  للفنان الراحل عمار الشريعي. 




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