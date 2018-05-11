عاجل.. مرتضى منصور ردا على رئيس سموحة: عيب يا عامر انت كبير

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات رئيس سموحة، محمد فرج عامر، والتي تحدث فيها عن اتصال هاتفي من الحكم إبراهيم نور الدين للحصول على موافقته بإدارة نهائي كأس مصر.

وكان فرج عامر رفض إسناد مهمة إدارة مباراة القمة لطاقم حكام مصري، وضرورة الاستعانة بحكام أجانب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "تصريحات فرج عامر عن حكم نهائي كأس مصر زادته توترا وهذا أمر في غاية الخطورة.. فرج عامر يفعل ما كنت أفعله مع الحكام في بداية الأمر، من أجل تخويفهم".

وتابع: "عيب يا فرج عامر اللي انت بتعمله ده ، أنت كبير ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب".

واختتم: " مفيش ظلم ولا حاجة طالما تأهلت لنهائي الكأس فأنت لم تتعرض للظلم".