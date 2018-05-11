وزير النقل: نحتاج إلى 30 مليار جنيه لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنهم بحاجة إلى 30 مليار جنيه لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.



وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن الخط لأول لمترو الأنفاق كان يحتاج للتطوير منذ أكثر من 15 عامًا، ويحتاج لتغييرات فورية.



وأضاف أن رئيس الوزراء مهتم بإعادة الخط الأول لسابق عهده بعد تطويره، متابعًا: "نسعى لأن يكون مدة التقاطر في الخط الأول دقيقتين".

