وزير النقل: نحتاج إلى 30 مليار جنيه لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق
الجمعة 11/مايو/2018 - 05:28 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنهم بحاجة إلى 30 مليار جنيه لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن الخط لأول لمترو الأنفاق كان يحتاج للتطوير منذ أكثر من 15 عامًا، ويحتاج لتغييرات فورية.
وأضاف أن رئيس الوزراء مهتم بإعادة الخط الأول لسابق عهده بعد تطويره، متابعًا: "نسعى لأن يكون مدة التقاطر في الخط الأول دقيقتين".
وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن الخط لأول لمترو الأنفاق كان يحتاج للتطوير منذ أكثر من 15 عامًا، ويحتاج لتغييرات فورية.
وأضاف أن رئيس الوزراء مهتم بإعادة الخط الأول لسابق عهده بعد تطويره، متابعًا: "نسعى لأن يكون مدة التقاطر في الخط الأول دقيقتين".
المزيد عن: وزير النقل وزارة النقل والمواصلات وزارة النقل مترو الانفاق سعر مترو الانفاق سعر تذكرة المترو تطوير مترو الانفاق تطوير المترو النقل اسعار تذكرة المترو اخبار مصر اليوم اخبار مصر أسعار مترو الأنفاق