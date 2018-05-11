وزيرة الثقافة: فرقة "الشمس لذوي الاحتياجات" تبث روح التفاؤل والأمل في نفوس المصريين (فيديو)

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، البيت الفني للمسرح، أطلق تحت شعار "النور منكم ولكم"، فرقة جديدة ومن نوع مختلف باسم "الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيره أن الهدف من هذا المشروع هو تسليط الضوء على فئة ذات أهمية في المجتمع، ومحاولة لإبراز دورهم ومشكلاتهم، والمساعدة فى دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع.







وأكدت "عبد الدايم"، أن فرقة "الشمس لذوي الاحتياجات"، استطاعت أن تبث من جديد روح التفاؤل والأمل في نفوس الشعب المصري، وذلك من خلال قدرتهم على اثبات مواهبهم الفنية، وأدائهم العروض المسرحية بإبداع.





جدير بالذكر، أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيره الثقافة اصدرت قرارًا بتأسيس فرقة "مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة" شهر مارس الماضى، كما أصدرت أيضا قرارًا وزاريًا بتولي الفنانة وفاء الحكيم إدارة الفرقة، وكانت الفرقة تقوم خلال الفترة الماضية بعمل بعض الأنشطة والعروض التجريبية، وتعقد حاليًا جلسات تحضيرية لبعض النصوص.