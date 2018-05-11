ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:22 ص
بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري
مصيلحي مع قدامى الاتحاد
طباعة
محمد عبد الفتاح
 

 

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اجتماعا مع بعض نجوم و قدامى لاعبي زعيم الثغر بفرع النادي الجديد بسموحة، لتحديد الاستراتيجية العامة والخطة المستقبلية لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

 

وحضر الاجتماع من النجوم القدامى البابلي وسيد كرون ومحي عثمان والجارم وعيد أحمد وأشرف يحيى وبسطاوى وصلاح عرفة ومحمد إبراهيم مدير الكرة.

 

وتحدث محمد مصيلحى عن تطلعه لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي وكيفية الارتقاء بهذه المنظومة والاعتماد على قطاع الناشئين لتمويل الفريق الأول بالمواهب مستقبلاً.

 

وأثمر الاجتماع والمناقشات عن مجموعة من الأفكار التي ستدرس من جانب مجلس إدارة النادي، للارتقاء بلعبة كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بصفة عامة لتحقيق آمال وطموحات جماهير زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

 

 

بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري
بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري
بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري
بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري
المزيد عن: محمد مصيلحي زعيم الثغر رياضة الاتحاد السكندري أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 12:20:01 AM