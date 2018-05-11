بالصور.. محمد مصيلحي يجتمع بقدامى الاتحاد السكندري

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اجتماعا مع بعض نجوم و قدامى لاعبي زعيم الثغر بفرع النادي الجديد بسموحة، لتحديد الاستراتيجية العامة والخطة المستقبلية لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع من النجوم القدامى البابلي وسيد كرون ومحي عثمان والجارم وعيد أحمد وأشرف يحيى وبسطاوى وصلاح عرفة ومحمد إبراهيم مدير الكرة.

وتحدث محمد مصيلحى عن تطلعه لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي وكيفية الارتقاء بهذه المنظومة والاعتماد على قطاع الناشئين لتمويل الفريق الأول بالمواهب مستقبلاً.

وأثمر الاجتماع والمناقشات عن مجموعة من الأفكار التي ستدرس من جانب مجلس إدارة النادي، للارتقاء بلعبة كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بصفة عامة لتحقيق آمال وطموحات جماهير زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.