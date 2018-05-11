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وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "لا نتحمل التأجيل لأسبوع واحد"

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:51 ص
وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: لا نتحمل التأجيل لأسبوع واحد
وزير النقل - صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنهم يبحثوا زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم السعر حسب عدد المحطات منذ أكثر من عام.

وأكد خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أنه كان من الخطأ توحيد سعر تذكرة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه كان من المقرر زيادة أسعار تذاكر المترو وتقسيمها لفئات منذ شهر فبراير الماضي وتم تأجيله حتى صدر اليوم.

وتابع: "وزارة النقل لا تتحمل أسبوع آخر لتأجيل زيادة أسعار تذاكر المترو وتحمل مزيد الخسائر"، داعيًا المواطنين لعمل اشتراكات حتى لا يشعروا بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
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