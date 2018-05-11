ننفرد بنشر "شيك" سموحة المرسل للجبلاية لاستقدام حكم أجنبي

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه لن يخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، استقرت على إسناد مهمة إدارة موقعة النهائي إلى طاقم حكام مصري، بعدما كان مقررا أن يخوض المباراة حكم أجنبي.

وأكد عامر خلال تصريحات لقناة "العاصمة"، أن سموحة أرسل شيكا بقيمة استقدام حكام أجانب، لكن الاتحاد تراجع عن جلب حكام أجانب والاعتماد على حكام مصريين.

وننفرد بنشر صورة الشيك بقيمة استقدام الحكام الأجانب، والذي أرسله سموحة إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة.