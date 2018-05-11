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وزير النقل: قطار "العين السخنة – الإسكندرية" سيزيد نقل البضائع بنسبة 15 مليون طن

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:18 ص
وزير النقل: قطار العين السخنة – الإسكندرية سيزيد نقل البضائع بنسبة 15 مليون طن
وزير النقل - صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة خططت مع وزارة الإسكان لإنشاء قطار سريع يخدم العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر ويربط ميناء الاسكندرية بالعين السخنة، وهذا سيزيد نقلا البضائع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن التوقعات تشير إلى أن هذا الخط سيزيد نقل البضائع بنسبة تصل لـ15 مليون طن سنويًا لأنه يربط البحر الأحمر بالمتوسط، خلاف أنه يقع على طريق الحرير.

وأشار إلى أن سرعة هذا القطار ستصل لـ250 كلو في الساعة، في حين أكبر سرعة قطار موجود حاليًا لا تتعدى الـ140 كيلو.
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