وزيرة الثقافة تشيد بفرقة "مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة" (صور)
الجمعة 11/مايو/2018 - 12:02 ص
سعد نبيل - تصوير: مصطفى فتحي
افتتحت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس فرقة "مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة"، وهي أحدث فرق البيت الفني للمسرح، وذلك على خشبة مسرح "الحديقة الدولية"، بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من المسرحين والمخرجين.
وتضمن حفل الافتتاح عرض فنون شعبية بمشاركة شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وشباب الفنانين من محافظة السويس، كما قدم "كورال"، من ذوى الاحتياجات الخاصة مجموعة من الأغانى الشرقية.
كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الأنشطة التى قامت بها الفرقة خلال الفترة الماضية قبل الافتتاح الرسمى من ورش فنية، وإختبارات آداء للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى أوبريت الافتتاح "أنتيكا"، من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، مونيكا، وائل أبو السعود، ومجموعة من الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ألحان وائل عوض، إخراج أميرة شوقى وأيمن حافظ، وإشراف عام ليوسف أبو زيد.
جدير بالذكر، أن فرقة "مسرح الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة" كانت قد أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بتأسيسها شهر مارس الماضى، كما أصدرت أيضا قرارا وزاريا بتولى الفنانة وفاء الحكيم إدارة الفرقة، وكانت الفرقة تقوم خلال الفترة الماضية بعمل بعض الأنشطة والعروض التجريبية، وتقام حاليا جلسات تحضيرية لبعض النصوص المقترحة والتى من المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وتضمن حفل الافتتاح عرض فنون شعبية بمشاركة شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وشباب الفنانين من محافظة السويس، كما قدم "كورال"، من ذوى الاحتياجات الخاصة مجموعة من الأغانى الشرقية.
كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الأنشطة التى قامت بها الفرقة خلال الفترة الماضية قبل الافتتاح الرسمى من ورش فنية، وإختبارات آداء للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى أوبريت الافتتاح "أنتيكا"، من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، مونيكا، وائل أبو السعود، ومجموعة من الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ألحان وائل عوض، إخراج أميرة شوقى وأيمن حافظ، وإشراف عام ليوسف أبو زيد.
جدير بالذكر، أن فرقة "مسرح الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة" كانت قد أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بتأسيسها شهر مارس الماضى، كما أصدرت أيضا قرارا وزاريا بتولى الفنانة وفاء الحكيم إدارة الفرقة، وكانت الفرقة تقوم خلال الفترة الماضية بعمل بعض الأنشطة والعروض التجريبية، وتقام حاليا جلسات تحضيرية لبعض النصوص المقترحة والتى من المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.