حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في مصر:

تشهد جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.