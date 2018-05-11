حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في مصر والدول العربية
الجمعة 11/مايو/2018 - 12:00 ص
نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الجمعة 11/5/2018 في مصر، حيث أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد.
حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في مصر:
تشهد جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المتوسطة والعالية شمالا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 23.
حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في الأردن:
تسود الأحوال الجوية الخماسينية مع تدنِ متفاوت في مدى الرؤية الأفقية في النهار، ويتراجع الغبار تدريجيًا في الأجواء مع انخفاض على الحرارة، وظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة.
وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. مُثيرة للأتربة في المناطق الصحراوية مع تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية فيها.
حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في خليج العقبة:
تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف ارتفاع الموج "10-30 سم"، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.
تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة ورطبة في اليل، كما تكون الأجواء باردة ورطبة في عموم المناطق.
وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتأخرة، تترافق بالرعد في شمالها، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.
حالة الطقس اليوم الجمعة 11/5/2018 في فلسطين:
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئياً إلى صافٍ، ودافئًا ومغبر أحيانا في الجبال، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
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