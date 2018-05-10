فرج عامر بعد انسحابه من نهائي الكأس: الزمالك أقوى من سموحة

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى لن يلعب نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، استقرت على إسناد مهمة إدارة موقعة النهائي إلى طاقم حكام مصري بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لقناة "العاصمة"، مساء اليوم الخميس: " لقد أرسلنا قيمة طاقم الحكام الأجنبي إلى لجنة الحكام، وبالفعل قاموا بمخاطبة 8 اتحادات أوروبية لجلب حكام أجنبي، لكنهم تراجعوا بشكل غريب".

وأضاف: " من حقنا المطالبة بحكام أجانب طبقا للائحة لكن يبدو أن الزمالك أقوى من سموحة".



