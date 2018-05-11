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عاجل.. وزير النقل يكشف عن أسباب زيادة سعر تذكرة المترو

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:38 ص
عاجل.. وزير النقل يكشف عن أسباب زيادة سعر تذكرة المترو
وزير النقل - صورة أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن الذي يستقل المترو يوميًا: "زبوني ولازم أشيله على دماغي"، ويكون له ميزة مختلفة عن المواطن الذي يستقل المترو مرة واحدة.

وكشف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية " الأولى"، عن زيادة أسعار المترو تطوير منظومة، وإن لم يتم تطويره سيكون مثل "السكة الحديد"، وخصوصًا مع إرتفاع أسعار الكهرباء". 

وأوضح أن المترو يستهلك 45 مليون كيلو وات ساعة في الشهر، كاشفًا، أن تكلفة الكيلو وات من 3 سنوات 15 قرشًا، والآن أصبحت 80 قرشًا، أي أن المترو حقق خسائر تقدر بـ 500 مليون جنيه.
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