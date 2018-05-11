عاجل.. وزير النقل يكشف عن أسباب زيادة سعر تذكرة المترو



وأوضح أن المترو يستهلك 45 مليون كيلو وات ساعة في الشهر، كاشفًا، أن تكلفة الكيلو وات من 3 سنوات 15 قرشًا، والآن أصبحت 80 قرشًا، أي أن المترو حقق خسائر تقدر بـ 500 مليون جنيه.



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن الذي يستقل المترو يوميًا: "زبوني ولازم أشيله على دماغي"، ويكون له ميزة مختلفة عن المواطن الذي يستقل المترو مرة واحدة.وكشف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية " الأولى"، عن زيادة أسعار المترو تطوير منظومة، وإن لم يتم تطويره سيكون مثل "السكة الحديد"، وخصوصًا مع إرتفاع أسعار الكهرباء".