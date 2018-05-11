نوزير النقل: "عندنا مشاكل في المترو... وإن شاء الله نكون احسن من اليابان"

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الخط الأول لمترو الأنفاق عمره يتجاوز الـ30 عامًا، وفي حاجة لتطوير، وهذا سيُكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الخط يستقله يوميًا 1.8 مليون مواطن، وفي حاجة للتطوير بشكل كبير.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الخط الاول مستمر بمجهود العاملين في المترو، معقبًا:" بقاله أكثر من 30 سنة، والمفروض يطور بعد 12 او 15 سنة"



وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية لتطوير الخط الاول، متابعًا:" الخط الاول عملي صداع، أنا ما عندش 30 مليار للتطوير، وهنحصل على قرض من أحد البنوك الأوربية لبدأ التنفيذ من العام القادم ".



وتابع:" عندنا مشاكل في مترو الانفاق.. وإن شاء الله نكون احسن من اليابان "، مضيفًا أن سيظل المترو أرخص وسيلة مواصلات رقم أي زيادة في سعر التذاكر.

