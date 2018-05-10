مصر × يوم.. "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها توضيح حكم استخدام البخاخ في صيام رمضان، وكشف الشرط الأشهر الذي تضعه الزوجات في قسيمة الزواج، فضلاً عن المطالبة بتأجيل زيادة أسعار تذاكر المترو، وهيئة الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.

مطالبة بتأجيل زيادة أسعار تذاكر المترو

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المسئولين والحكومة بتأجيل تنفيذ إزالات المباني المخالفة، قائلًا: "أجلوا الإزالات ياخوانا إحنا عندنا قانون في مجلس النواب اسمه المصالحة على المباني المخالفة سيصدر خلال شهرين على الأكثر، مانصبر مستعجلين على الإزالة ليه".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، مخاطبًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية قائلًا: "الناس بتصرخ في الشوارع، في ناس مالهاش غير البيوت دي، الناس دي هتبقي في الشارع، بدل تدمير الأبراج استنوا القانون يصدر".

وتابع،: "الناس تعبانين، الرحمة شوية"، معربًا عن أمله في التمهل في رفع سعر تذكرة المترو رحمة بالناس، قائلًا: "الناس تعبت واتحملت كتير واتخنقت من الأوضاع الاقتصادية".

حكم استخدام البخاخ في صيام رمضان

وضح الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، حكم استخدام البخاخ في الصيام، مؤكدًا أن بخاخ التنفس ليس مفطرًا في نهار رمضان.

وقال "عبدالغقار"، خلال حواره مع فضائية "ltc" اليوم الخميس، إن قيمة الحياء من نعم الله علينا، وإن نزعت من بين الناس صاروا أمواتًا وليس أحياءً.

وأضاف أن شهر رمضان موسم في العام كله، ويجب على الجميع أن يحترمه، وأن يقبل أصحاب المعاصي على الله، سبحانه وتعالى، في هذا الشهر.

الشرط الأشهر الذي تضعه الزوجات في قسيمة الزواج

على صعيد آخر، قال الشيخ مصطفى البنجي، مأذون، إن المشرع أباح للزوج والزوجة أن يضعوا شروطًا في قسيمة الزواج، ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الرجال نادرًا ما يضعوا شروطًا.

وأضاف "البنجي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أن الشرط الأشهر الذي تضعه الزوجات هو عدم الزواج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة، مشيرًا إلى أن ما زالت نسبة الزوجات التي تضع شروطًا في القسيمة ضئيلة ولا تتجاوز 5%.

وأوضح أن الشروط التي تضعها الزوجات هي؛ عدم معارضته له في العمل خاصة إذا كانت تعمل في وظيفة مرموقة، وعدم المعارضة في استكمال دراستها العليا، وأن تصبح منقولات عش الزوجية من حق الزوجة حال الطلاق، مضيفًا أن أحد الأزواج اشترط على الزوجة عدم الاستمرار في العمل رغم عملها في وظيفة مرموقة.

ميزانية وزارة الصحة زادت لـ76 مليار جنيه

فيما قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منافسة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص في حاجة لتأهيل هذه المستشفيات بشكل شامل، وهذا ما حدث خلال المرحلة الأخيرة في بعض المستشفيات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الوزارة خلال الفترة الأخيرة انتهت من 35 مستشفى جديدة بمعايير أفضل من القطاع الخاص، وهذه المستشفيات ستكون ضمن افتتاحات الرئاسة الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على ضرورة ضمان آلية عمل المستشفيات بشكل جيد، ولذلك تم تأخير افتتاح بعض المستشفيات لتوفير ملائة مالية كافية لتقديم الخدمة الصحية بشكل جيد.

ولفت إلى أن ميزانية وزارة الصحة زادت لـ76 مليار جنيه، وهذا سيمكن من تحسين الخدمة الصحية بشكل أفضل المرحلة المقبلة، وميزانية العلاج على نفقة الدولة زادت من 5.2 مليار جنيه لـ5.4 مليار.

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وبشأن عدم استقرار الطقس، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا أعلنا منذ الأمس أن حالة عدم الاستقرار والعاصفة الترابية ستكون لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الخميس.

وتوقع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، اليوم الخميس، انخفاض نشاط الرياح خلال الغد، مع انخفاض درجات الحرارة نحو 6-7 درجات على السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد تنكسسر السبت المقبل.