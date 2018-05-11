الطالع الفلكى الجُمعَة 11/5/2018..المَهر عَبْقَرِيّة!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثّانية و40 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّالثة و41 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 3 بَشْنَسْ قبطى، 11 أيَار رُومى، 26 شعبَان،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: (أنا فنّان ورسّام وعبقرى)-حَتِدفَع المَهْر عبقرية؟ حَتْسَكّنها عبقريّة؟(فريد شوقى من فيلم يارب ولد-1984)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الثّور تُثلث بلوتُو فى الجدى - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الشّمس فى الثّور تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع بلوتُو فى الجدى،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و10 دقائق بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا تشعر بأنك جذّاب كاريزماتى بشكل غامض/بلوتو وتأثير جاذبيتك كبير خصوصاً على المديرين فى العمل أو كبار السن/الجدى برج التسلسل الهرمى ، هذا الإتصال مفيد لتتحصّل على حقوقك الوظيفية من مديرك أو تحسين صورتك لديه ، أو إصلاح علاقتك بوالدك أو أحد كبار السن فى عائلتك مع نيْل دعم مالى ومعنوى من كليهما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*الفنّان سلفادور دالى

يصادف اليوم ذكرى ميلاده ، ذكرعن نفسه أنه عاشق لكل ماهو مبهرج ومثير وأنه سليل العرب، مع إتصاله بالطبيب النفسى أندريه بريتون أسس مذهب أو مدرسة السريالية وهى نمط أو أسلوب عشوائى فى الأدب والكتابة أو الرسم أو النحت أو الإخراج السينمائى يفترض الفنان فيه أنه يقوم بالتعبير عن الواقع المكبوت اللاوعى بما فيه من أفكارهى فى الواقع الطبيعى غالباً قذرة ولايوجد رابط بين الأشكال/ المشاهد التى يقوم برسمها أو إخراجها ولاتخضع للمنطق الطبيع مجموعة خواطر فكأنها حلم أو شخبطة وهذا ما ظهربفيلم ألفه دالى 1928 مدته 17 دقيقة ، دالى قرأ للأدباء فولتير وكَانْتْ وديكارت وقام بتقليد شَارِبَىْ نيتشه والذى لم يتخلّ عنه حتى وفاته 1989،كما أنه أدخل أفكار ومفاهيم سيغموند فرويد عن الجنس فى أعماله من رسم ونحت ، زوجته الرّوسية إيلينا هى من تمكّنت من منع تحول خياله الخصب لمَرَض نفسى بضبطه عند اللزوم فكانت مديرة أعماله وكان يوقع أعماله باسمها بجوار إسمه ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سلفادور فيليبي خاثينتو دالي دومينيتش وإسم الشهرة سلفادور دالى مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(صانع الوهم الكبير)،(موهوب للغاية أكثر مِمّا يظنّ)،(أنظرللكيف وليس للكمّ)، (كنوزٌ مُخزّنَة)،(رمز سحرى).





*قرينُه الفلكى الفنّان

زكريّا وافى رَحِمَهُ الله ، عَمِلَ مُحاسب بنكى بالإضافة لكونه خرّيج معهد الفنون المسرحيّة،الصديق المُقرّب للفنان أحمد زكى وتوفّى بعده بخمسة شهور ودُفن بجواره ، مُتزوّج وله بنتان وولد ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ممدوح وافى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أداء رائع)،(تشاك بيرى/مطرب أمريكى أسمر)،(سيدتى الجميلة)، (مَوْجَة الحب) ، (رجل أسمر)،(قميص أزرق).









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة، حاول أن تكون نافعًا بمساعدة الوالدَة أو الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الثور: لسانك الحلو وعباراتك تشبه قطرات العسل تعمل المعجزات فى تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجوزاء: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.





برج السّرطان: يبدومنزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعداداً للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مُكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.





برج الأسد: الزيارات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ليست ترفاً لكنها صمام أمان ضد أن تكون وحيداً فى مواجهة الأزمات وما أكثرها.

برج العذراء: لاتستسلم للمشاكل مهما بدا حجمها الخارجى ضخماً ، عادةً يكون حل المشاكل الكبيرة تافهاً وبسيطاً وسهلاً للغاية.





برج الميزان: إن أردت حل مشكلة عاطفيّة أو مالية فعليك الإهتمام بأصغر التفاصيل وأكثرها تفاهة ، عندها قد تجد مشكلتك طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: لا بأس من الإستمرار فى فعل الخير لكن مع التفكير فى نفسك وأسرتك ، فاقد الشيئ لايُعطيه.

برج القوس: المكوث فى المنزل وشهيّتك المرتفعة لإلتهام الطعام لاتعنى تدخلك فى شئون المطبخ ثم افتعال الخلافات والمشاكل، لسانك حُصانك.

برج الجدي: البحث عن فيلم كوميدى من زمن السينما الجميلة أفضل من جلسات لا تخلو من نميمة ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: تَحَاشَ الوقوع فى منازعات على أشياء أو مواضيع تافهة أو التجاوب مع إستفزاز أحد الدّهماء ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.



