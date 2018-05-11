رئيس شعبة الثروة الداجنة: نصيب المواطن المصري 120 بيضة سنويا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويًا وفقًا للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بينما هناك من يقول أن انتاجنا 12 مليار بيضة، مما يعني أن حصة المواطن 120 بيضة سنويًا.



وأضاف خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن أسعار البيض تشهد إنخفاض وإستقرار رغم إرتفاع أسعار الدواجن جنيهان خلال رمضان بالمنافذ، موضحًا أن سعر كرتونة البيض 31 جنيه بالأسواق لكون سعرها في المزرعة 27 جنيه.



وأوضح أن الغرف التجارية تصدر يوميًا بيانات إسترشادية للمواطنين، موضحًا أنه لا يوجد تسعيرة جبرية، وآليات العرض والطلب هى التي تتحكم في الأسعار.

