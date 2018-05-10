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عاجل.. فرج عامر يعلن انسحابه من نهائي كأس مصر

الخميس 10/مايو/2018 - 11:45 م
عاجل.. فرج عامر يعلن انسحابه من نهائي كأس مصر
محمد فرج عامر
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الفجر الرياضي
 

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لن يخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب.

 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، استقرت على إسناد مهمة إدارة موقعة النهائي إلى طاقم حكام مصري بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين.

 

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لقناة "العاصمة"، مساء اليوم الخميس، إنه لا ينوي الذهاب إلى ملعب برج العرب أو خوض اللقاء، بعدما كان مقررا أن يتم إسناد اللقاء إلى طاقم حكام أجنبي.

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