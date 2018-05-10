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"القومي لرعاية أسر الشهداء" يعلن الانتهاء من تطوير المقر الجديد 15 يونيو

الخميس 10/مايو/2018 - 11:49 م
القومي لرعاية أسر الشهداء يعلن الانتهاء من تطوير المقر الجديد 15 يونيو
اللواء محمد عبدالمنعم رئيس المجلس
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 



قال اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس أسند أعمال تطوير مقره بالسيدة زينب، إلى إحدى الجهات بالدولة، التي قامت بتطوير بعض مرافق الدولة، ولديها خبرة في ذلك الأمر، مؤكدًا أنه مكان أثري، والفترة المقبلة سيتم تطويره لتقديم كافة أوجه الدعم والرعايا لأسر الشهداء والمصابين، واستقبالهم في مكان يليق بهم.

 

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس سيقوم بتوفير عيادات طبية بالدور الأرضي للمقر للعلاج الطبيعي، موضحًا أن المجلس ينتظر المهندس الاستشاري، الأحد المقبل، على أن يكون يوم الافتتاح في 15 يونيو المقبل.

 

وتابع: سيوفر المجلس قاعة كبيرة متواجدة بالمقر لحالات التوحد وصعوبة الكلام، وتعاقدنا مع أطباء أكفاء، وذك لتجنب بعض الشكاوى التي صدرت من أسر الشهداء والمصابين حول الخدمة التي يتلقونها من بعض المستشفيات، ومن المقرر أن تبدأ هذه القاعة عملها بداية من الشهر الجاري، ولن ننتظر الموازنة الجديدة.

 

المزيد عن: محمد عبدالمنعم شهداء ومصابي الثورة القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين القومي لرعاية أسر الشهداء الفجر أخبار مصر
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