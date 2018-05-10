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افتتاحية الملك ستيفن في حفل الأوركسترا بالأوبرا

الخميس 10/مايو/2018 - 11:47 م
افتتاحية الملك ستيفن في حفل الأوركسترا بالأوبرا
الملك ستيفن
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شيماء أحمد
 
تحت عنوان مواهب يقدم اوركسترا القاهرة السمفوني حفلا في الثامنة مساء السبت 12 مايو علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بقيادة المايسترو احمد الصعيدي وبمشاركة سوليست البيانو ميكولاج فورينيك يتضمن البرنامج افتتاحية الملك ستيفن ، كونشرتو البيانو و الاوركسترا لـ بيتهوفين و السيمفونية الثامنة لانطون ديفورجاك .

يذكر ان الاوركسترا السيمفوني يعد الاقدم في مصر حيث تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في أثراء الحياة الموسيقية في مصر وأيضا يشجع الموسيقين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة ، شارك الأوركسترا في العديد من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن، مهرجانموسيقي القرن العشرين بالأضافة الي ورش العمل الدولية لقيادة الاوركسترا ، وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم .


أما المايسترو أحمد الصعيدى درس التأليف الموسيقى والقيادة فى الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا (النمسا) ، وكانت بدايته العالمية فى قاعة الفينر كونسيرت هاوس بالنمسا عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت قام بقيادة العديد من الأوركسترات العريقة بكل من النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا وإنجلترا ، تتميز مؤلفاته الموسيقية بالمزج بين الشكل الغربى والمضمون الشرقى ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها ميدالية فيللا لوبوس المئوية ( البرازيل)، جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف عام 1995 وجائزة الدولة للفنون عام 2000 وهو الان المدير الفني لاوركستر القاهرة السيمفوني.

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