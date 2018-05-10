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وزير النقل بعد رفع أسعار التذاكر: "مبسوط ومستريح"

الخميس 10/مايو/2018 - 11:48 م
وزير النقل بعد رفع أسعار التذاكر: مبسوط ومستريح
وزير النقل
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هدى عبدالرازق
 
أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كان يجب أن يتم إتخاذه منذ فترة.

وأشار "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تطوير المنظومة بالكامل، موضحًا أنه على دراية بمشاكل مرفق مترو النفاق، حيث يستخدمه 3 مرات أسوعيًا.

وأضاف وزير النقل: "ضميري مستري ومبسوط من القرار، وهدفي الإبقاء على تقديم الخدمة للمواطن".
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