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زيادة التعزيزات العسكرية بدرنة الليبية

الخميس 10/مايو/2018 - 11:43 م
زيادة التعزيزات العسكرية بدرنة الليبية
أرشيفية
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صرح المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، أن مزيدا من التعزيزات العسكرية وصل إلى مدينة درنة.

وأضاف عبد الكريم صبره، أن سريه من الكتيبة 276 التابعة للمجموعة دبابات بإمرة، العميد على القطعاني وصلت إلى محور الساحل بمدينة درنة.

وشهدت مدينة درنة، اليوم الخميس، حالة من الهدوء الحذر، بعد الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات الإرهابية المسطيرة على المدينة والجيش الليبي.

وأعلن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد منفور، أن مقاتلات السلاح الجو الليبي، استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد.

وتشهد مدينة درنة، اشتباكات بين عناصر الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن بدء ساعة الصفر لتحرير المدينة
المزيد عن: مجموعات مسلحة ليبيا درنة ليبيا حفتر تعزيزات عسكرية
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