وزير النقل: 730 مليون يورو لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق
الجمعة 11/مايو/2018 - 12:23 ص
جهاد جمال
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيعقد تعاقد مع عدد من البنوك الأجنبية الشهر المقبل، وعقد آخر مع وكالة التنمية الفرنسية في شهر سبتمبر، بتمويل 730 مليون يورو للخط الأول.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية " الأولى"، أن الخط الأول تطويره سيتكلف 30 مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم تغير البنية الأساسية للمترو أولًا، وسيتم التعاقد على 32 قطارًا جديدًا مكيفًا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية " الأولى"، أن الخط الأول تطويره سيتكلف 30 مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم تغير البنية الأساسية للمترو أولًا، وسيتم التعاقد على 32 قطارًا جديدًا مكيفًا.