أسامة كمال عن رفع سعر التذكرة: "إذا ركبت المترو.. تقل جيبك"

وجه أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc" حلقة الخميس، انتقادات حادة لقرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذكرا مترو الأنفاق، بصورة مفاجئة.

وتساءل كمال، هل تحسنت الخدمة؟ كما وعد الوزير الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن الزيادة ستتزامن مع تحسين الخدمة.





وقال:"الناس تقول لو تم غلاء الوقود أو السجائر أو غيره من السلع، كنا نقول لازم تخبي الموعد علشان الناس ماتخزنش البضائع، لكن في المترو، هو الناس هاتنزل تركب المترو فعملنا الزيادة مفاجأة".





وأضاف:"إذا كنت من ركاب المترو تقل جيبك، ونحتاج إلى اصحاب العمل إذا كانوا موظفين يستقلون المترو لابد من تحمل أصحاب العمل للزيادة، كما أنه يمكن لاصحاب الأعمال تحمل قيمة اشتراكات الموظفين".