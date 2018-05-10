ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القومي لرعاية أسر الشهداء: اكتشفنا 5 حالات تلاعب والآن أمام النيابة

الخميس 10/مايو/2018 - 11:40 م
القومي لرعاية أسر الشهداء: اكتشفنا 5 حالات تلاعب والآن أمام النيابة
اللواء محمد عبدالمنعم رئيس المجلس
طباعة
ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 


قال اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس قام باكتشاف خمس حالات تلاعب، تم تحويلهم للنيابة، ويتم دراسة الأمر الآن، وينتظر المجلس قرار القانون بشأنهم.

 

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس يضم إدارة قانونية مُستقلة بذاتها، تضم عدد من المحامين والمستشارين، للتحقيق في مثل هذه الأمور، ونتجنب الحالات المزورة، متابعًا: الهيكل التنظيمي من الميزات الموجودة بالمجلس، دراسة الحالة والأمر لا يتعدى أسبوعًا داخل المجلس، المشكلة غير مرتبطة بالمجلس، ولكن الأمر يرتبط بإجراءات النيابة.


وأكد "عبدالمنعم" أن المجلس لم يتعرض المجلس لمحاولات تلاعب تخص جماعة الإخوان الإرهابية، نظرًا أن صحيفة الحالة الجنائية من ضمن الأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن بعض المُتقدمين عندما يعرفون أن صحيفة الحالة الجنائية مطلوبة وتحقيقات النيابة والطب الشرعي، لا يعاود للمجلس مرة أخرى، وذلك بسبب أنه لا يوجد معه سند قانوني يعتمد عليه.


المزيد عن: محمد عبدالمنعم شهداء ومصابي الثورة القومي لرعاية أسر الشهداء الفجر الشهداء والمصابين أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 12:30:03 AM