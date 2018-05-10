القومي لرعاية أسر الشهداء: اكتشفنا 5 حالات تلاعب والآن أمام النيابة





قال اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس قام باكتشاف خمس حالات تلاعب، تم تحويلهم للنيابة، ويتم دراسة الأمر الآن، وينتظر المجلس قرار القانون بشأنهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس يضم إدارة قانونية مُستقلة بذاتها، تضم عدد من المحامين والمستشارين، للتحقيق في مثل هذه الأمور، ونتجنب الحالات المزورة، متابعًا: الهيكل التنظيمي من الميزات الموجودة بالمجلس، دراسة الحالة والأمر لا يتعدى أسبوعًا داخل المجلس، المشكلة غير مرتبطة بالمجلس، ولكن الأمر يرتبط بإجراءات النيابة.



وأكد "عبدالمنعم" أن المجلس لم يتعرض المجلس لمحاولات تلاعب تخص جماعة الإخوان الإرهابية، نظرًا أن صحيفة الحالة الجنائية من ضمن الأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن بعض المُتقدمين عندما يعرفون أن صحيفة الحالة الجنائية مطلوبة وتحقيقات النيابة والطب الشرعي، لا يعاود للمجلس مرة أخرى، وذلك بسبب أنه لا يوجد معه سند قانوني يعتمد عليه.



