وزير النقل: المترو سيشهد غدًا تكدس بسبب الإقبال على الاشتراكات (فيديو)



وتابع وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كثيرًا ما يستقل مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه تحدث مع المواطنين داخل المحطة وشرح لهم الفائدة من عمله.



وأضاف أنه من الغد سيكون هناك إذاعة للمحطات، مشيرًا إلى أن المترو سيشهد غدًا تكدس بسبب الإقبال على الاشتراكات.



كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن أسعار المترو داخل الاشتراكات ستكون بنسبة تخفيض 50%.