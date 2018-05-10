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"حماد" يعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

الخميس 10/مايو/2018 - 11:33 م
حماد يعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان
عطية حماد
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رقية جمال
 
أكد عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، أن شعبة المخابز إستعدت لشهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بعمل فترتين عمل بالمخازن وخاصة بالمناطق التى بها تكدس للسكان، أحدهما صباحًا والاخرى بعد الفطار.

وأضاف "حماد"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المخابز تعمل خلال شهر رمضان بصفة طبيعية وصورة منتظمة باختلاف توقيت العمل.

وعن إختلاف حجم رغيف الخبز من منطقة لأخرى، أكد، أن هناك فرق بين الخبز تلمدعم والخبز السياحي، مشددًا على أن أي سلعة لاتخضع للرقابة والقرارات التموينية هي سلعة حرة التداول لايمكن لأحد الإقتراب منها، وصاحب السلعة حر في تسعيرها، ومحدش له عنده حاجة.
المزيد عن: شهر كريم تسعير الخبز المخابز المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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