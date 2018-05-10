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تطبيقات جديدة لسيارات فولفو

الخميس 10/مايو/2018 - 10:37 م
تطبيقات جديدة لسيارات فولفو
أرشيفية
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كشفت شركة فولفو السويدية، عن توسيع الأنظمة، التي تستخدمها والتي تمكن السيارات من التواصل مع بعضها البعض وتحذير السائقين من العوائق المحيطة.

وسيبدأ تطبيق النظم الجديدة هذا العام في بعض الشاحنات المختارة، من فولفو في السويد والنرويج وهذه الشاحنات ستتشارك المعلومات مع السيارات المحيطة من فولفو المزودة بنظام Hazard Light Alert.

وترسل رسائل تحذيرية للسيارات المترابطة بهذه النظم الاتصالية للتحذير، من تواجد حوادث في المكان ويتوفر النظام بصورة حصرية للسيارات فقط المباعة في السويد والنرويج، منذ عام 2016 وتشمل موديلات 90 و60 وXC40 ولم تعلن الشركة، حتى الآن أي خطط لنشر هذه البرمجيات في أسواق أخرى.
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