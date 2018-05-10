تطبيقات جديدة لسيارات فولفو





كشفت شركة فولفو السويدية، عن توسيع الأنظمة، التي تستخدمها والتي تمكن السيارات من التواصل مع بعضها البعض وتحذير السائقين من العوائق المحيطة.





وسيبدأ تطبيق النظم الجديدة هذا العام في بعض الشاحنات المختارة، من فولفو في السويد والنرويج وهذه الشاحنات ستتشارك المعلومات مع السيارات المحيطة من فولفو المزودة بنظام Hazard Light Alert.



