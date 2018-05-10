فيفبرو تهاجم رئيس الفيفا

أعربت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ("فيفبرو") الخميس عن قلقها من التأثير السلبي على صحتهم، والذي يمكن أن تتسبب به مقترحات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتوسيع كأس العالم للأندية واستحداث دوري للأمم.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في أوروبا بوبي بارنز في اجتماع في مدينة نوفي ساد الصربية "على ضوء المشاورات الحالية لا بد لرابطة اللاعبين من معرفة أثر هذه المقترحات على اللاعبين. إذا كانت الأطراف الأخرى لديها أولويات مختلفة، فإن صحة لاعبينا هي أولوية بالنسبة إلينا".

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو اقترح أن تجمع كأس العالم للأندية التي تقام حاليا كل عام بمشاركة سبعة أندية، 24 ناديا وأن تقام كل 4 سنوات بدءً من عام 2021، إضافة إلى إقامة دوري للأمم تشارك فيه المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية، مشيرا إلى أن مجموعة من المستثمرين في إمكانها أن تضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار لهاتين المسابقتين.

وسبق لهذه الاقتراحات أن لاقت أيضا انتقادات من رابطة الدوريات الأوروبية التي تضم كبرى بطولات القارة العجوز، إذ اعتبرت في بيان أن سعي فيفا لاستحداث مشروع الدوري هو بمثابة فتح "علبة من الديدان"، في إشارة إلى التعقيدات التي قد يسببها هذا الاقتراح.