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الإقالة تنتظر "عبدالفتاح" بسبب نهائي الكأس

الخميس 10/مايو/2018 - 10:41 م
الإقالة تنتظر عبدالفتاح بسبب نهائي الكأس
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محمد الصو
 

يدرس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إقالة عصام عبدالفتاح من رئاسة لجنة الحكام، خلال المرحلة المقبلة.


يأتي ذلك بعد أن قرر عبدالفتاح، رفع راية العصيان داخل الجبلاية وتمسكه بتولى التحكيم المصري، إدارة مباراة الزمالك، وسموحة في نهائي كأس مصر.


وكان الاتحاد المصري، قرر إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، بناءًا على طلبات فرج عامر رئيس سموحة، إلا أن عبدالفتاح رفض القرار معلنًا إصراره على التحكيم المصري.


ويلتقي سموحة الزمالك، مساء الأربعاء المقبل ضمن نهائي كأس مصر.

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